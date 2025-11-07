Североатлантический альянс планирует полностью перевооружиться к 2030 году и заставить украинцев воевать с Россией, чтобы потом спокойно добиться ее разрушения. Об этом в Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

Политик негативно воспринял слова о мирном процессе, задавшись вопросом, что будет дальше? После фиксации прекращения огня по линии боестолкновения и отвода войск на санитарное расстояние.

«Режим укрепляется. К 2030 году НАТО планирует перевооружиться полностью. На это выделят огромнейшие ресурсы, примерно 40 годовых бюджетов Украины», — написал он.

Азаров добавил, что Евросоюз уже договорился о перенаправлении бюджетных средств с гражданских статей на оборону. Если же говорить о том, кого натовцы используют в качества тарана против России, то ответ прост — украинцев.

Они рассчитывают, что мобресурса Украины как раз хватит для ведения боевых действий против России до 2030 года. Российская экономика за это время должна ослабнуть, а боеспособность — уменьшится. Тогда натовцам останется только спокойно разрушить Россию.

Ранее немецкие политологи допустили, что Россия распадется на части в случае поражения в украинском конфликте. В частности, по их мнению, Якутия и Татарстан могут отделиться.