Бывший костюмер Зеленского умерла за день до перевода в подразделение ВСУ

Вступившая в ряды ВСУ экс-стилист Зеленского Рязанцева умерла в Житомире

Фото: РИА «Новости»

Бывший стилист украинского президента Владимира Зеленского Александра Рязанцева, которая вступила в ряды ВСУ, умерла за день до перевода в другое подразделение. Об этом сообщило издание «Общественное».

Женщина умерла от сердечной недостаточности. Представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины уточнили, что Рязанцева скончалась в медицинском учреждении в Житомире. Она умерла за день до перевода в другое подразделение. Сестра Рязанцевой подтвердила ее смерть.

До начала специальной военной операции женщина работала стилистом и художником по костюмам. Она занималась образами актеров студии «Квартал 95», в том числе Зеленского. Сразу после начала СВО Рязанцева вступила в тероборону Вооруженных сил Украины.

Недавно под Харьковом ликвидировали лидера одного из националистических батальонов ВСУ. Речь идет о Николае Кохановском, который состоял в «Добровольческом движении ОУН»*.

* ОУН — запрещенная в России националистическая украинская организация.

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