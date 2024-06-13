Бывший стилист украинского президента Владимира Зеленского Александра Рязанцева, которая вступила в ряды ВСУ, умерла за день до перевода в другое подразделение. Об этом сообщило издание «Общественное» .

Женщина умерла от сердечной недостаточности. Представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины уточнили, что Рязанцева скончалась в медицинском учреждении в Житомире. Она умерла за день до перевода в другое подразделение. Сестра Рязанцевой подтвердила ее смерть.

До начала специальной военной операции женщина работала стилистом и художником по костюмам. Она занималась образами актеров студии «Квартал 95», в том числе Зеленского. Сразу после начала СВО Рязанцева вступила в тероборону Вооруженных сил Украины.

Недавно под Харьковом ликвидировали лидера одного из националистических батальонов ВСУ. Речь идет о Николае Кохановском, который состоял в «Добровольческом движении ОУН»*.

* ОУН — запрещенная в России националистическая украинская организация.