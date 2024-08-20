Mash: фитнес-тренера из Одессы изнасиловали сотрудники ТЦК и отправили на фронт

Сотрудники Территориального центра комплектования (украинские военкоматы — прим. ред.) избили и изнасиловали фитнес-тренера из Одессы. После всех унижений его принудили вступить в ряды ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, сотрудники ТЦК нагрянули в фитнес-клуб Одессы, чтобы забрать потенциальных призывников. Тренер обматерил незваных гостей, дав им жесткий отпор.

Спустя какое-то время они вернулись в спортзал вместе с крупным мужчиной. Тот избил тренера и вывез его в лес. Там спортсмена приковали наручниками к дереву и изнасиловали. После сняли потерпевшего на видео и увезли в военкомат.

Сейчас украинские Telegram-каналы распространяют ролик с избитым спортсменом.

«Я буду служить в ВСУ», — заявил тренер на кадрах видео после признания об изнасиловании.

Ранее украинские военные комиссары ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатской области. С оружием и в балаклавах они насильно вручали повестки отдыхающим в саунах мужчинам.