Бронированный автобус представительского класса произвели в Балашихе

Компания «Евраком» из Балашихи презентовала уникальный бронированный автобус представительского класса, созданный на базе новейшего Mercedes-Benz Sprinter VS30. Этот транспорт сочетает в себе высокую степень защиты и комфорт для пассажиров.

Автобус оснащен бронекапсулой класса Бр3, обеспечивающей защиту от автоматического оружия с применением стальных пуль, а также от осколков гранаты РГД. Пол автомобиля дополнительно защищен от воздействия гранат. Для повышения безопасности установлены усиленные шины и диски, модернизированная тормозная система и усиленная подвеска. На крыше размещена система радиоэлектронной борьбы, предназначенная для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Автомобиль получил новый VIN-номер, а для его управления достаточно водительских прав категории C.

Салон рассчитан на шесть пассажиров и водителя. Он отделан кожей и натуральными материалами, оснащен креслами от Mercedes-Benz W222, микроволновой печью, холодильником, телевизором, умывальником и туалетом. Эти элементы обеспечивают высокий уровень комфорта и удобства во время поездки.

Разработка и сборка первого экземпляра заняли семь месяцев. Однако в компании «Евраком» планируют значительно сократить сроки производства последующих машин, стремясь удовлетворить растущий спрос на такие специализированные транспортные средства.

«Этот автобус предназначен для самых разных целей и маршрутов, в том числе и на новых территориях. Также для передвижений в зоне СВО мы производим бронированные УАЗ „Патриот“, которые регулярно отправляются в зону боевых действий», — отметил руководитель отдела продаж «Евраком» Дмитрий Папутников.

Компания «Евраком» продолжает развивать и совершенствовать свои технологии, предлагая рынку высококачественные и надежные бронированные автомобили, сочетающие в себе передовые технические решения и комфорт для пассажиров.