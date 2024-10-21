Британский журналист получил временное убежище в РФ

Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России „Октябрьский“ Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», — написала она.

Волк отметила, что Филлипс освещал происходящие на территории Донбасса события, начиная с 2014 года. По ее словам, репортер стремился донести правду до широкой мировой общественности.

Она добавила, что теперь журналист, называющий себя «британским русским человеком», получил еще больше возможностей для профессиональной реализации.

Этим летом британские власти обновили санкционный список, включив в него репортера Филлипса, пять граждан Сирии и ряд российских губернаторов.