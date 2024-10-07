Украинские бригады устроили бунт после освобождения Угледара ВС России. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube.

«Бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаева», — сказал он.

По словам Меркуриса, солдаты ВСУ уже не в состоянии воевать, ведь у них почти нет необходимой подготовки и нормального оборудования. Эксперт сослался на новости «о масштабах катастрофы в Угледаре», куда многие украинские отряды «просто отказались ехать».

Ранее полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявил, что потеря Угледара стала серьезным ударом для украинской армии. По его мнению, российская армия сможет полностью освободить территорию ДНР предстоящей зимой.