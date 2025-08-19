Брат Виталия Милонова погиб в зоне СВО

Брат Виталия Милонова Александр погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил 360.ru пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев.

Похоронили его с воинскими почестями. Организацией траурных мероприятий занимался брат.

«Это все происходило на одном из кладбищ Пушкинского района города Санкт-Петербург. На прощании присутствовали друзья и члены семьи погибшего», — сообщил Евстигнеев.

Телеканал RT сообщил, что Александр Милонов служил в ЛНР в подразделении разведки, был тяжело ранен и переведен на медицинскую службу, однако полученные травмы вызвали осложнения, и сердце бойца не выдержало.

Ранее Иосиф Пригожин официально подтвердил информацию о гибели зятя Евгения Ткаченко, пропавшего без вести в декабре 2023 года в Харьковской области. Тогда родным Ткаченко позвонил его сослуживец и сообщил, что молодой человек получил тяжелое ранение. Больше о бойце ничего не было слышно.