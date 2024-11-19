Боррель: столкновения России с европейскими войсками на Украине не предвидится

Европа помогла Украине оружием, но не войсками. По этой причине прямое столкновение с российской армией исключено, заявил в Брюсселе после заседания министров обороны стран ЕС верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью конфликта. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», — сказал глава евродипломатии.

Боррель заявил, что союзники лишь оказали Украине военную помощь. По его словам, в зоне боевых действий нет европейских войск.

Однако известно, что с начала спецоперации на Украину отправились западные наемники, в том числе из Франции. Это подтвердили британские СМИ.

Иностранцы участвовали в нападении украинских диверсантов на Белгородскую область и в других операциях.