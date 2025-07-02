«Бородинское поле» в Можайске будет сотрудничать с Ассоциацией ветеранов СВО

Директор Музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайске Игорь Корнеев и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут реализовывать совместные проекты, направленные на сохранение исторических ценностей.

По словам Игоря Корнеева, это событие стало первым подобным мероприятием в практике организаций.

«Мы будем взаимодействовать по многим направлениям, начиная с организации экскурсий для героев специальной военной операции и их семей», — рассказал директор музея-заповедника.

Экскурсии помогут гостям лучше узнать историю России и глубже оценить значимость событий, происходивших на Бородинском поле.

Помимо этого, организации планируют проводить совместные патриотические мероприятия, которые объединят ветеранов и участников специальной военной операции, а также их родных и близких. Подобные встречи помогут сформировать у подрастающего поколения любовь к Родине и ее истории.