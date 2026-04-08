Большую партию гумпомощи передали бойцам СВО из Подольска

Подольск постоянно помогает нашим защитникам, которые сражаются за интересы России на передовой. В этот раз сбор гуманитарного груза прошел при поддержке депутатов фракции «Единая Россия», Ассоциации ветеранов СВО и благотворительного фонда «Башня».

Директор фонда Олег Даниленко уже 18 раз лично отвозил груз в зону спецоперации

«Наверное, грузов на сумму более 200 миллионов рублей собрали и отвезли, более 30 командировок, 60 волонтеров нам помогают на месте. Стараемся выезжать каждый месяц. Собираем, выезжаем, отвозим и лично в руки передаем», — рассказал директор благотворительного фонда «Башня».

В партию вошли дизельный генератор, дроны «Мавик», радиостанции, приборы ночного видения и медицинские препараты, которые больше всего нужны бойцам. В передаче гуманитарной помощи приняли участие глава Подольска Григорий Артамонов и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.