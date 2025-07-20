Больше 90 беспилотников сбили за ночь над российскими регионами

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 38 беспилотников сбили над Брянской областью, 19 — над Московским регионом, 11 — над Калужской областью, восемь — над Тульской областью, по пять — над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали 14 украинских беспилотников, летевших на столицу. Обломки БПЛА упали на территории Зеленограда, последствия атаки появились в социальных сетях.