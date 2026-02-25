Более тысячи заявок подали в Подмосковье через комплексную услугу для бойцов СВО

В октябре 2025 года на региональном портале госуслуг начал работать комплексный сервис «Защитники Отечества». Он объединяет 17 различных мер поддержки.

В рамках услуги поступило уже свыше тысячи обращений.

«В тоже время мы понимаем: не все вопросы можно решить онлайн, кому-то нужна живая консультация или помощь в оформлении. И здесь ключевую роль играют наши МФЦ. С сентября прошлого года в них принимают заявления по линии фонда „Защитники Отечества“», — рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Фонд сотрудничает с уволенными военными, однако у тех, кто продолжает службу, также возникают срочные вопросы.

«Поэтому в прошлом году было подписано соглашение с военно-социальным центром Минобороны РФ. И уже с 13 декабря на базе наших МФЦ ведется прием заявлений еще по 17 услугам Минобороны. Это и вопросы выплат, и получение наград, и ежемесячные денежные компенсации», — уточнил спикер областного парламента.

Сейчас Подмосковье — единственный регион, который создал подобную систему для повышения доступности услуг для бойцов спецоперации и их семей.

Военные и их родственники также могут обратиться в подмосковные приемные партии «Единая Россия», которые работают в каждом округе.