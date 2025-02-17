Более трех тонн гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Члены солнечногорского отделения «Боевого Братства» продолжают активно помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Они собрали более трех тонн гуманитарного груза, который доставят в Курское приграничье.

Бойцам доставят противогазы, воду, продукты питания, термобелье, обувь, средства личной гигиены, спальные мешки, подушки, маскировочные сети, окопные свечи, строительные инструменты. Также военносслужащим передадут запчасти для автомобиля УАЗ, который ранее члены местного отделения «Боевого Братства» приобрели и отправили на передовую.

В составе груза есть и необычный предмет — настоящий дровяной самовар. Он предназначен для бойцов Первого мотострелкового батальона девятого полка, где служит один из членов местного отделения «Боевого Братства».