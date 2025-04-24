Более ста куличей передали в госпитали для бойцов СВО в Солнечногорске

В сборе куличей приняли участие члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», а также депутаты Совета депутатов городского округа Солнечногорск. Освященные куличи, детские поделки, открытки и письма с пожеланиями для бойцов волонтеры местного отделения партии «Единая Россия» доставили в Тимоновский госпиталь и клинический санаторий «Солнечногорский 1» для передачи бойцам.

«От всей души хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в сборе пасхальных угощений. Эти небольшие знаки внимания не только поднимают настроение, но и напоминают нашим защитникам о том, что мы всегда с ними, и что их смелость и преданность не остаются незамеченными. Особую признательность хочу выразить отцу Антонию, который откликнулся на нашу просьбу и провел чин освящения куличей. Это важное событие придает дополнительный смысл нашим усилиям и делает наше доброе дело еще более значимым», — отметил руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» Артем Жаров.