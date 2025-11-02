Более двух тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали в Чехове

Более двух тонн гуманитарной помощи собрали неравнодушные жители Чехова в ходе благотворительной акции «Мы вместе», приуроченной ко Дню народного единства. Продукты питания, одежда, медикаменты, школьные принадлежности и необходимая техника — все это было собрано в течение недели и передано в наш «Чеховский молодежный центр».

В ближайшие дни весь собранный груз будет отправлен в областной распределительный центр, а уже оттуда — нашим бойцам на передовую и жителям новых регионов России.

«Благодарю всех, кто не остался в стороне и принял участие в акции „Мы вместе“. Объединяясь перед трудностями, мы не только противостоим врагу, желающему разрушить нашу страну и нанести нам урон, но и демонстрируем всему миру силу нашего единства! Вместе мы одержим безоговорочную Победу и построим сильное и процветающее государство!» — отметил глава округа Михаил Собакин.