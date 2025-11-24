Более 800 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Серпухова в 2025 году

Система поддержки участников специальной военной операции и их семей в городском округе охватывает более 30 направлений. Подведены итоги этой работы в 2025 году.

В рамках адресной и волонтерской помощи за этот период оказали 5122 услуги, провели 1182 индивидуальные консультации для членов семей бойцов СВО, им также предоставлено 4356 льготных услуг в сфере образования, культуры и спорта. 600 детей участников СВО обеспечили летним отдыхом в лагерях.

На передовую отправили 850 тонн гуманитарной помощи. В Серпухове на постоянной основе работают семь пунктов сбора. В местное отделение Ассоциации ветеранов СВО вступили 83 человека.

Параллельно с поддержкой действующих военнослужащих в Серпухове ведут планомерную работу по сохранению памяти о земляках-героях. В 2025 году открыли восемь мемориальных досок на домах погибших защитников и 26 Парт героев в школах города, установили 14 билбордов с портретами героев-серпуховичей. Также создан мурал в память о погибшем участнике СВО Михаиле Андрюхине и продолжается работа над созданием «Книги памяти».

Система поддержки продолжает совершенствоваться: анализируются новые обращения, оперативно решаются актуальные проблемы. В перспективе — усиление внимания к профессиональной реабилитации и созданию новых возможностей для трудоустройства ветеранов.