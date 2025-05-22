Более 80 заявок на участие в кадровой программе подали ветераны СВО из Истры

Более 80 жителей муниципального округа Истра подали заявки на участие в кадровой региональной программе «Герои Подмосковья». Напомним, образовательный проект «Герои Подмосковья» реализуется в рамках федеральной программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Основная задача программы — помочь участникам и ветеранам специальной военной операции реализовать себя в мирной жизни, получить новые знания и навыки, продвинуться по карьерной лестнице, открыть свое дело или заняться общественной деятельностью.

Образовательная программа создается совместно с ВШГУ «РАНХиГС». Участников будут курировать персональные наставники из числа членов правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона. Причем оказывать поддержку они продолжат и после того, как участники программы начнут работать.

Сейчас мужчины, которые подали заявки, проходят этап тестирования. Оно продлится до конца мая. А само обучение начнется уже в сентябре этого года.