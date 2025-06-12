Более 80 пловцов выступили на турнире среди ветеранов СВО в Истре

В Подмосковье прошел третий этап межрегиональных соревнований по плаванию «Кубок СВОих». В турнире приняли участие 80 ветеранов СВО из 13 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

«Рад приветствовать вас на гостеприимной земле Подмосковья в Истринском муниципальном округе, где уже стало хорошей традицией проводить соревнования с участием ветеранов боевых действий. Пользуясь случаем, хочу выразить слова искренней благодарности вам за подвиг, который вы совершили во имя мира на нашей земле», — поприветствовал участников депутат Мособлдумы, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Вшивцев.

В заплывах участвовали команды из Москвы, Севастополя, Татарстана, Краснодарского края, Удмуртии, а также Белгородской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Липецкой и Смоленской областей. К ним присоединились 18 участников из ЛНР и четыре спортсмена из ДНР. Подмосковье представляли пять человек.

«Первый турнир прошел 21 ноября 2024 года. И прошел с большим успехом. Ребята попросили проводить такие соревнования как можно чаще. Мы к ним прислушались», — отметил заслуженный мастер спорта, чемпион и рекордсмен мира по плаванию, организатор турнира «Кубок СВОих» Андрей Арбузов.

Соревнования прошли в бассейне спорткомплекса «Арена-Истра». Турнир приурочили ко Дню России. Участники соревновались в заплыве на 50 метров вольным стилем — как в абсолютной категории, так и среди спортсменов с ограничениями опорно-двигательного аппарата. Победителей определяли в восьми номинациях.