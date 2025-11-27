Более 80 человек присоединились к отделению Ассоциации ветеранов СВО в Домодедове

Действующие бойцы и вернувшиеся домой участники СВО продолжают становиться членами общественной организации в Домодедове. Сейчас в нее входят 84 жителя.

В Ассоциации помогают пройти реабилитацию и адаптацию после службы. Здесь можно получить психологическую и социальную поддержку, помощь в решении бытовых и юридических вопросов.

Также представители организации проводят тематические встречи с детьми и подростками. Для самих участников организуют экскурсии на предприятия Домодедова.

Кроме того, в округе действует образовательный проект, который доступен только членам Ассоциации. С его помощью, к примеру, один из действующих участников СВО во время краткосрочного отпуска смог оформить документы для обучения.

Чтобы вступить в отделение, нужно позвонить по телефонам: 8 (496) 792-42-52, 8 (925) 060-60-97.