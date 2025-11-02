Более 700 обращений бойцов СВО рассмотрели в фонде «Защитники Отечества» в Химках

За два года сотрудники фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Химках решили более 700 обращений жителей. В формате «одного окна» военнослужащие и их семьи получили помощь представителей многофункционального центра, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юристов и психологов.

Социальный координатор помогает с получением мер поддержки: медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санитарно-курортного лечения, а также помощи в восстановлении документов, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов боевых действий.

«Фонд „Защитники Отечества“ персонально сопровождает: уволенных ветеранов, членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО. На сегодняшний день это более 300 человек и каждому оказана необходимая помощь», — рассказала координатор фонда Евгения Евсеева.

Напомним, отделение фонда «Защитники Отечества» находится на Пролетарской улице, дом 1. Обратиться в отделение можно лично с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или по номеру телефона: 8 (498) 602-00-23.

Для получения помощи социального координатора потребуется предварительная запись.