Более 70 мер поддержки для участников СВО ввели в Балашихе

Форум прошел 15 мая в культурно-досуговом центре «Заря». Как сообщили в партии «Единая Россия», в обсуждении приняли участие представители власти, общественных организаций, волонтеры и ветераны боевых действий. Одной из центральных тем стала система поддержки семей военнослужащих и тех, кто вернулся из зоны спецоперации.

В Балашихе продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь бойцам. Активисты помогают не только военнослужащим на передовой, но и семьям участников спецоперации. Сейчас для них действуют 77 федеральных и региональных мер поддержки.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что особое внимание в регионе уделяют детям военнослужащих. Для них организовали бесплатное горячее питание в школах, продленку, кружки и спортивные секции. Также школьники смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях Подмосковья.

«Уже не первый год дети наших бойцов отдыхают в лагере „Литвиново“ в Наро-Фоминске. В этом году, помимо „Литвиново“, ребята смогут бесплатно отдохнуть также в „Левково“ в Пушкино и в лагере „Имени 28 героев-панфиловцев“ в Волоколамске. Всего в этом году смогут отдохнуть 6 тысяч детей», — сообщил Игорь Брынцалов.

Отдельное внимание на форуме уделили работе Ассоциации ветеранов СВО. Отделение организации действует в Балашихе уже более года. За последние полгода к нему присоединились свыше 200 человек. Ассоциация помогает ветеранам вернуться к обычной жизни, оказывает юридическую поддержку и содействует в трудоустройстве.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой России Иван Клещерев отметил, что одним из важных направлений остается спортивная адаптация. В округе создали футбольную команду ветеранов, которая уже принимает участие в соревнованиях.

«Только спортивных мероприятий за последние полгода у нас прошло более 50. Также члены Ассоциации участвуют в фестивалях по фиджитал-спорту, тактической стрельбе, настольному теннису и другим дисциплинам. Регулярно завоевывают призовые места», — рассказал Иван Клещерев.

Ветераны спецоперации также участвуют во встречах со школьниками и студентами. Они проводят «Уроки мужества», рассказывают о службе и отвечают на вопросы молодежи. По словам организаторов, такая работа помогает сохранить память о подвиге военнослужащих и укрепляет связь поколений.

Ассоциация помогает семьям участников спецоперации с оформлением выплат, получением льгот и поиском пропавших без вести. Кроме того, совместно с предприятиями Балашихи для ветеранов проводят экскурсии и встречи с работодателями.

«Очень важно, что помощь участникам СВО сегодня стала по-настоящему народной. Школьники пишут письма бойцам, жители участвуют в гуманитарных акциях, предприятия помогают техникой и оборудованием, волонтеры ежедневно работают на пунктах сбора помощи», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Во время форума Игорь Брынцалов и Сергей Юров также представили итоги реализации Народной программы в округе за последние пять лет.