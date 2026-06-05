Большое внимание в Химках уделяют патриотическому воспитанию жителей. Организуют сборы гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, сохраняют память о героях и проводят тематические мероприятия для молодежи.

Народная программа партии стала действенным каналом взаимодействия власти и населения. Один из первых памятников «Героям — защитникам Отечества» установлен по инициативе горожан в Подмосковье. Мемориальные доски появляются в округе, в школах открыты 20 Парт Героев, проводятся уроки мужества. Свыше 2 300 встреч, уроков и акций организовано в рамках масштабной патриотической акции «Успех V — единстве поколений.

«За четыре года химчане собрали 650 тонн гуманитарного груза — это результат сплоченности и неравнодушия жителей города. Неотъемлемая часть патриотического воспитания — качественное образование, которое помогает раскрыть потенциал молодежи и привить ей чувство гражданской ответственности», — поделился депутат Московской областной Думы Михаил Раев.

Кроме того, в этом году в Химках откроется Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Жители в формате «одного окна» смогут получить помощь и консультации — от социальных и юридических вопросов до психологической поддержки.

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