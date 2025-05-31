Более 600 детей отдохнут в летних лагерях в Лобне

Общегородское совещание, посвященное ряду важных вопросов, прошло в муниципалитете. Одной из основных тем стала занятость школьников в летний период.

С 9 июня начнут работу пришкольные лагеря — они будут работать в восьми учреждениях образования округа. Кампания охватит порядка 650 детей. Особое внимание уделили летнему отдыху детей участников специальной военной операции и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них выделили путевки в загородные лагеря.

На совещании также состоялась церемония награждения специалистов, участвовавших в ликвидации последствий майского циклона. Почетную грамоту Министерства энергетики Подмосковья вручили начальнику Долгопрудненского производственного отделения «Мособлэнерго» Сергею Крылову. Благодарностями отметили бригады электриков и сотрудников администрации, координировавших работы по устранению последствий непогоды.

Заведующая загсом Ирина Антоненкова рассказала, что за пять месяцев текущего года в Лобне заключили брак 220 пар. За этот период появились на свет 48 детей.

Участники встречи также обсудили работу МФЦ и предстоящие культурные мероприятия.