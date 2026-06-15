Более 60 поездок в зону СВО совершила семья из Павловского Посада

Супруги Галина и Андрей — родители военнолужащего с позывным «Пан» — с 2023 года выезжают в зону боевых действий с гуманитарной помощью. Всего за май 2026 года они совершили уже три поездки.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, председатель Совета депутатов Роман Тикунов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Роман Фаленков встретились с семьей военного.

Автомобиль Галины и Андрея за месяц проехал 11 тысяч километров. Маршруты пролегали через Курск, Белгород, Луганскую Народную Республику, Донецк, Херсон — туда, где ждут помощи. Супруги признаются: главная трудность сегодня — топливо и обслуживание машины. Они просят не за себя, а думают о тех, кто на передовой.

Их сын Артем ушел на фронт добровольцем в 2022 году. Он награжден медалями «За боевые отличия», «Участник СВО», а также участвовал в Параде Победы 2018 года.

Сергей Балашов отметил, что такими семьями нужно гордиться и ставить их в пример. Они на личном примере доказывают: когда семья едина, когда сердце болит за каждого солдата — мы непобедимы. Глава пожелал родителям здоровья, бодрости духа и веры в общую Победу.