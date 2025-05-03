Более 500 открыток с поздравлениями ко Дню Победы отправят из Химок в зону СВО

В Химках стартовала акция «Открытка на фронт» в преддверии 80-летия Победы. В ней приняли участие все учреждения культуры, которые подготовили более 500 поздравлений для участников СВО.

Организатором ежегодной акции стала Химкинская картинная галерея имени Горшина. На открытках — репродукция картины «Салют» художника Владимира Кулькова. Жители Химок оставляют в посланиях слова благодарности и поддержки. Письма отправят военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Ребята, которые сегодня борются за мирную жизнь в зоне СВО, нуждаются в нашей поддержке. Эту акцию мы проводим, чтобы наши солдаты, получив праздничную открытку, прочли в ней добрые и теплые слова, адресованные им. Этой акцией мы хотим сказать, что мы рядом с нашими ребятами, рядом со своими», — рассказала директор картинной галереи Марина Самбур.