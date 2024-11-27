Более 500 бойцов СВО получили поддержку от администрации Чехова

На еженедельном совещании с участием губернатора Московской области обсудили помощь бойцам СВО и их семьям. В Чехове работает филиал фонда «Защитники Отечества» и Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Вместе с администрацией муниципалитета они помогают свыше 500 военнослужащим в округе.

В Подмосковье с июня 2023 года заработал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Участники специальной военной операции чаще всего обращаются туда за поддержкой в оформлении льгот и выплат, в лечении и реабилитации, обучении и переобучении, а также за помощью при устройстве на работу. Сотрудники фонда проводят для бойцов консультации психологического и юридического характера. Они также организуют для обратившихся культурные и спортивные мероприятия.

Администрация Чехова, фонд «Защитники Отечества» и Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей помогают более 500 военнослужащим. Члены семей бойцов могут записаться к узким медспециалистам, получить бесплатные места в детских садах и питание в школах, а также имеют возможность безвозмездно посещать кружки и секции.

Детям и семьям защитников Родины дарят приглашения на культурно-массовые мероприятия, которые проводят не только в Чехове, но и в столице. Малыши получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и билеты на Новогодние елки.

Неравнодушные жители округа, волонтеры, руководители и коллективы организаций, предприниматели регулярно отправляют на фронт гуманитарную помощь. В округе работают пункты сбора, куда каждый желающий может принести посильную помощь.

Получить консультацию по мерам поддержки можно в отделении Подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу: город Чехов, улица Советская, дом № 3, кабинет № 7. Подробности по телефону: 8 (906) 052-31-66.

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