Более 50 ветеранов СВО прошли обучение в сфере IT в Домодедове

Трехнедельный интенсив проходит на базе тренинг-центра авиакомпании S7 в селе Битягово. Проект действует менее года, но уже показал результат — обучение прошли 52 ветерана спецоперации, более половины из них успешно трудоустроены.

Сейчас обучение IT-технологиям и информационной безопасности проходят 17 участников — среди них и те, кто уже знаком с IT, и те, кто впервые осваивает новое направление. В группе обучаются ветераны СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Программа включает теорию и практику: от основ кибербезопасности до поиска уязвимостей и мониторинга инцидентов.

Перед началом курса ветераны СВО проходят медосмотр, психологическое тестирование и проверку базовых IT-знаний. Главное требование — не бояться техники и стремиться развиваться.

Участникам интенсива обеспечили бытовые условия, проживание, питание и возможность полностью сосредоточиться на учебном процессе. Проект помогает ветеранам СВО получить новую востребованную профессию и найти работу в мирной жизни.