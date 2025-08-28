Более 50 тысяч порций питания передали волонтеры в Чехове бойцам СВО

Волонтерское объединение в Чехове на протяжении двух лет уже помогает защитникам и жителям приграничных территорий. Участники движения обеспечивают их сублимированными супами и кашами.

Благотворительный проект был создан матерью ветерана специальной военной операции Андрея Широкова — Ириной. Сегодня волонтерское сообщество состоит из нескольких десятков жителей муниципального округа Чехов. В организацию входит также объединение «Материнский покров», которое занимается плетением маскировочных сетей.

Сублимированные супы и каши изготавливаются по индивидуальным рецептам, разработанным членами волонтерского объединения.

«Нашу продукцию знают по всей линии фронта, очень много хороших, добрых слов получаем оттуда. Трудятся у нас семьями. Начинается процесс из своих домов, затем в нашем штабе идет фасовка в пакетики и сборка в коробки. Аккуратно упакованные порции отправляются бойцам, которые в этом очень нуждаются», — рассказывает Ирина о производстве.

Каждые 3-4 недели гуманитарная помощь отправляется на территории специальной военной операции и в госпитали, находящиеся в зонах обстрелов, чтобы передать полевым медикам и военнослужащим необходимые продукты.

Помочь проекту может каждый, предоставив продукты для заготовок: картофель, капусту, свеклу, лук, морковь, сладкий перец, томатную пасту, сушеные травы, фасоль, соль, перец, куриную грудку, печень, грибы, рыбные консервы, хлопья быстрого приготовления