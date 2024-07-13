Более 50 нобелевских лауреатов призвали Россию и Украину сложить оружие

Россию и Украину, а также конфликтующие стороны в секторе Газа, призвали прекратить огонь. За это выступил 51 нобелевский лауреат. Письмо с требованием разместили журналисты «Новой газеты»*

«Период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это значит, что каждые 100 тысяч убитых — это четыре миллиона лет будущего! Это несделанные открытия, нерожденные дети, это сиротство», — отметили деятели культуры и ученые.

Авторы письма подчеркнули, что деньги, которые тратят на вооруженные конфликты, могли бы обеспечить как минимум 80 лет без глобального голода.

Лауреаты предложили политикам, не сумевшим договориться, доверить решение вопросов будущим поколениям и прекратить огонь.

В России осенью военные будут получать повышенную пенсию. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации выплат с октября этого года.

* В России сайт издания заблокирован Роскомнадзором.