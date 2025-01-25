Более 50 маскировочных сетей для бойцов СВО сплели школьники в Чехове
Ученики школы № 10 городского округа Чехов, участники волонтерского отряда «Я — доброволец» плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают помощь для бойцов СВО. Побеседовать с ребятами приехал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Он оценил весь масштаб работы и поручил своим заместителям обеспечить школьников питанием.
«Ребята обеспечивают бойцов масксетью, то есть спасают их жизни. Мы должны обеспечить детей едой», — сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Клуб «Я — доброволец» организовали в 2019 году. С каждым годом все больше ребят присоединяются к нему. Сейчас добровольцев почти сотня. Как рассказала руководитель волонтерского клуба «Я-доброволец» Анастасия Павлова, сети школьники плетут с мая прошлого года, сейчас трудятся над 51-й.
«Для участников специальной военной операции мы собираем систематически гумпомощь, медикаменты и также помогаем с окопными свечами», — добавила она.
Семиклассница школы № 10 Елизавета Головина состоит в клубе с прошлого года.
«Для меня быть волонтером — это быть человеком, который делает для других добро безвозмездно по собственному желанию. Для меня это важно, потому что сейчас очень много людей, которые делают для себя, но не для других. И делать добро в наше время очень важно», — отметила школьница.
Еще один доброволец Владислав Черкесов участвует в сборах вещей для бойцов специальной военной операции и плетет маскировочные сети.
«Волонтерство для меня — это помощь другим людям, благодаря которым мы сейчас находимся в безопасности. И я, как могу, помогаю», — поделился он.
Клуб «Я-доброволец» входит в тройку лучших школьных волонтерских отрядов Подмосковья и подает пример другим.
По словам начальника управления образования муниципального округа Чехов Ирины Заболотневой, в каждом образовательном учреждении муниципалитета работает волонтерский отряд, везде плетут сети, льют свечи, шьют подушки.
«Сейчас уже даже некоторые ребята стали изготавливать плащи „леший“, либо участвовать и помогать добровольческим отрядам и отрядам волонтерским, либо это делать уже в школе», — отметила она.