Более 50 маскировочных сетей для бойцов СВО сплели школьники в Чехове

Он оценил весь масштаб работы и поручил своим заместителям обеспечить школьников питанием.

«Ребята обеспечивают бойцов масксетью, то есть спасают их жизни. Мы должны обеспечить детей едой», — сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Клуб «Я — доброволец» организовали в 2019 году. С каждым годом все больше ребят присоединяются к нему. Сейчас добровольцев почти сотня. Как рассказала руководитель волонтерского клуба «Я-доброволец» Анастасия Павлова, сети школьники плетут с мая прошлого года, сейчас трудятся над 51-й.

«Для участников специальной военной операции мы собираем систематически гумпомощь, медикаменты и также помогаем с окопными свечами», — добавила она.

Семиклассница школы № 10 Елизавета Головина состоит в клубе с прошлого года.

«Для меня быть волонтером — это быть человеком, который делает для других добро безвозмездно по собственному желанию. Для меня это важно, потому что сейчас очень много людей, которые делают для себя, но не для других. И делать добро в наше время очень важно», — отметила школьница.

Еще один доброволец Владислав Черкесов участвует в сборах вещей для бойцов специальной военной операции и плетет маскировочные сети.

«Волонтерство для меня — это помощь другим людям, благодаря которым мы сейчас находимся в безопасности. И я, как могу, помогаю», — поделился он.