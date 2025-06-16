Более 5 тонн гумпомощи собрали для бойцов СВО в Солнечногорске

Вещи, технику, продукты и медикаменты в Солнечногорске собрали бойцам СВО и жителям новых территорий. В формировании грузы принимали участие как просто неравнодушные, так и представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса, Центра Ассоциации ветеранов СВО, педагогического сообщества, предприятий округа, а также члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия».

Благодаря патриотическому проекту «Успех в единстве поколений» к сбору гуманитарной помощи присоединились и активисты «Молодой Гвардии», и «Волонтеры Подмосковья».

«Вместе с молодым поколением нам удалось подготовить к отправке гуманитарную помощь в зону СВО. Это более пяти тонн различных вещей и техники: коптеры, два мотоцикла, автомобиль УАЗ, генераторы, маскировочные сети, инструменты, автозапчасти, одежда, медикаменты и все необходимые принадлежности, о которых ранее просили наши бойцы», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Сборы гуманитарной помощи для бойцов, их родственников и мирных жителей приграничных территорий в Солнечногорске проводят регулярно. Каждый желающий может внести свой вклад. Сделать это можно в Центре Ассоциации ветеранов СВО, расположенном на улице Красная, 22А.