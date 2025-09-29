Более 5 тонн груза отправили из Жуковского в зону СВО

В Жуковском собрали медикаменты, одежду, строительные материалы и технику для участников СВО. Отправку приурочили к годовщине воссоединения новых регионов с Россией.

В сборе приняли участие коллективы местных организаций и градообразующих предприятий, а также благотворительные фонды.

«Груз собирался, исходя из пожеланий наших бойцов и их командиров. Кроме того, в зону СВО отправили письма для военнослужащих, написанные жителями города», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Более 100 килограммов собрали во время акции у Дворца культуры. Груз рассортировали силами «Волонтеров Подмосковья».

Сбор приурочили к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Хочу поблагодарить за помощь в сборе и отправке уже 18-го по счету груза с начала года неравнодушных жителей, активистов „Жуковяза“, „Крыльев Беркута“, группы Жуковского Десанта и волонтерской группы Лысего», — добавил глава Жуковского.