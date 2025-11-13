Более 45 семей погибших бойцов СВО получили единовременную выплату в Ленинском округе

В 2025 году единовременную выплату получили 48 семей.

«Предоставление единовременной выплаты — это лишь один из шагов, направленных на оказание помощи и поддержки семьям наших героев. Мы прилагаем все усилия, чтобы ветераны и их близкие ощущали постоянную заботу со стороны муниципалитета. Эта работа будет продолжена — каждый, кто отдал долг Родине, должен знать, что мы рядом и готовы помочь», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. С начала специальной военной операции такие выплаты были предоставлены 134 семьям военнослужащих, проживавших на территории Ленинского городского округа. Данная единовременная выплата предоставляется на основании данных, полученных Министерством социального развития Московской области от Военного комиссариата Московской области. Размер выплаты составляет три миллиона рублей и делится пропорционально между всеми членами семьи погибшего, к которым относятся родители, супруги, дети. Ознакомиться с актуальными сведениями о льготах и мерах поддержки для участников спецоперации и их родственников можно на портале госуслуг Московской области.