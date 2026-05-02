Более 400 подростков приняли участие в патриотическом фестивале в Коломне

Более 400 подростков Подмосковья приняли участие в патриотическом фестивале «Защитники Отечества». Он прошел на площадке ДОЛ «Восток-2» в Коломенском городском округе.

Разрыв гранаты стал сигналом к началу штурма: ребята из подмосковной команды «Восьмой легион» под руководством опытного инструктора заходили в здание и занимали круговую оборону. Это именно тот случай, про который принято говорить: обстановка максимально приближена к боевой. Причем большая часть команды участвовала в таком событии впервые.

Участницы фестиваля Александра Марьина и Яна Драган поделились впечатлениями: «Мы планируем участвовать в „Зарнице“, поэтому мы в одной команде, и это очень важно. Наш командный дух поднялся, все, кто не общался, начали общаться. Считаю, что этот фестиваль прекрасный, организаторы постарались на все сто, это очень важно в нынешних реалиях, здесь все помогают друг другу. Я хочу сказать, что здесь самые лучшие инструкторы».

Инструктаж и обучение для ребят провели действующие участники и ветераны специальной военной операции. Они разобрали с подростками теорию и отработали практические навыки. Среди дисциплин: основы начальной военной подготовки, стрельба, сборка-разборка автомата, метание гранаты, обучение работе с БПЛА, ориентирование в лесу с установленными растяжками, а также тактическая медицина.

Авторы фестиваля «Защитники Отечества» — ветераны СВО из Жуковского. Событие уже набрало популярность во многих округах Подмосковья, приезжают команды и из соседних областей. Только в этом году фестиваль собрал рекордное число участников — более 400 человек.

Организатор фестиваля, ветеран спецоперации Денис Козлов рассказал: «История этого действа началась по возвращении с СВО, у нас появилось желание заняться воспитанием молодежи. Наша главная задача — создать будущее поколение, которое будет ценить свою Родину, любить ее, уважать старших. Надо немножко оторвать их от интернета, потому что это проблема нынешнего поколения, и хотелось бы, чтобы они занимались более полезным делом».

Фестиваль организован Фондом ветеранов и участников СВО «Победа» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Фонда президентских грантов и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.