Более 400 бойцов СВО и их семей получили помощь в Дмитрове за 3 года

В Дмитровском округе третий год работает отделение государственного фонда «Защитники Отечества». Созданный по поручению президента Владимира Путина в апреле 2023 года, фонд помогает ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов по принципу «одного окна».

На сопровождении в дмитровском отделении находятся 437 человек. С каждым работают индивидуально. Основные направления: оформление статуса ветерана (в том числе для бойцов, которые были в частных военных компаниях), получение мер социальной поддержки, медицинская помощь и реабилитация, психологическая поддержка, санаторно-курортное лечение, трудоустройство и переобучение.

Фонд помогает с обеспечением автотранспортом ветеранов специальной военной операции, ставших инвалидами первой группы. В прошлом году один из них, Николай Николаев, получил автомобиль «Москвич-3» с ручным управлением. Сейчас оформляются документы еще для одного бойца.

«Машину получил очень быстро, пока лежал в госпитале, а вопрос „Как мне теперь передвигаться?“ — уже был», — рассказывает Николай.

Недавно один из ветеранов-инвалидов обратился с просьбой о современной коляске с электроприводом. Фонд оперативно ее приобрел и передал. Также фонд помогает адаптировать жилье под нужды людей с ограниченными возможностями: устанавливают пандусы, занижают пороги, монтируют дополнительные поручни.

Ветераны специальной военной операции, ставшие инвалидами, могут получить в фонде дополнительную выплату в размере 1 миллиона рублей. Достаточно один раз обратиться, предоставить пакет документов — и в течение месяца выплата будет перечислена.

Фонд помогает с переоформлением документов, отправляет на бесплатное санаторное лечение. Несколько семей уже отдохнули по программе «Мать и дитя» в санатории «Литвиново». Юная дмитровчанка, чей папа — ветеран специальной военной операции, сейчас отдыхает в «Артеке» по путевке от фонда. Для детей из таких семей организуют походы в театры, цирки, музеи и на другие культурно-развлекательные мероприятия.

«„Защитники Отечества“ — это реальная, адресная помощь тем, кто рисковал жизнью ради страны, и их близким. Я лично вижу результаты работы нашего отделения. И что особенно важно — к каждому здесь относятся с душой и вниманием. Спасибо Екатерине Майоровой и всей команде за их труд. Такая забота — наш долг и наша общая задача», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Как обратиться в фонд: адрес — Дмитров, улица Профессиональная, 1а (здание торгово-промышленной палаты), второй этаж, кабинет около лифта. Телефон: 8 903 100-60-03. Режим работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.