Более 40 тонн воды доставили в Донбасс из Солнечногорска

Городской округ Солнечногорск направил на Донбасс более 40 тонн питьевой воды. Весь груз благополучно прибыл 5 ноября в Донецк, а затем был распределен по другим городам ДНР. Гуманитарная помощь поступила в госпитали, воинские части, социальные учреждения и на позиции, где затруднено транспортное сообщение.

Организатором сбора гуманитарного груза выступила Ассоциация Ветеранов СВО Солнечногорска совместно с заслуженным артистом РФ Сергеем Куприком и компанией «Королевская Вода» при поддержке главы городского округа Константин Михальков.

Вместе с питьевой водой на территорию были доставлены медицинские препараты и расходные материалы.

«Военные подразделения, мирные жители, социальные объекты, госпитали, все для кого эта помощь стала еще одним знаком того, что наша сила в единстве! Эта акция — прекрасный пример того, как бизнес, власть, культура и общество объединяются для настоящего, важного дела», — отметил руководитель Ассоциации Ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля.

Напоминаем, что каждый желающий может оказать помощь жителям освобожденных территорий. Для этого необходимо обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом №22 А, (здание ТЦ «Солнечный»), первый этаж.