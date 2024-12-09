Более 40 тонн гумпомощи отправили из Воскресенска в зону СВО в 2024 году

Члены партии «Единая Россия» встретились с волонтерами, которые на протяжении года собирали и отправляли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Активисты доставили более 40 тонн на нужды защитников.

Волонтеры выполняют широкий спектр задач: собирают и упаковывают гуманитарную помощь, сортируют снаряжения и доставляют его в труднодоступные точки на передовой.

В этом году отправили более 40 тонн техники, продуктов питания и медикаментов. Волонтеры смогли учесть индивидуальные нужды каждого подразделения и населенного пункта.

«Особо хочется отметить вклад наших активистов в патриотическое воспитание молодежи. Они помогают формировать в подрастающем поколении настоящий патриотизм и готовность поддержать свою Родину в любой момент. Кроме того, поддержка оказывается и семьям наших бойцов, что крайне важно для морального духа тех, кто защищает нашу страну», — сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Активисты и сторонники «Единой России» выразили благодарность всем, кто причастен к этому благородному делу.

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