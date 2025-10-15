Более 40 коробок с медикаментами передали бойцам СВО из Богородского округа

Богородский округ активно поддерживает защитников СВО и жителей новых регионов. В рамках акции «Добрая аптечка» было передано более 40 коробок с медицинскими препаратами и необходимыми вещами.

Недавняя доставка осуществлялась через гуманитарный конвой благотворительного фонда «За Отчизну». Медикаменты были направлены в прифронтовый поселок Нижняя Дуванка, военный клинический госпиталь в Луганске, а также в боевые части. Это уже третья отправка в рамках данной инициативы. Основной целью является обеспечение солдат и граждан необходимых средств, включая медикаменты, масксети, древесину для строительства блиндажей, окопные свечи и теплые вещи.

Участники фонда отмечают, что доставлять помощь приходится в условиях повышенной опасности и на труднодоступные территории. Несмотря на сложности, волонтеры продолжают свою работу, соблюдая все меры безопасности.