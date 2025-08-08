Более 350 килограммов гуманитарной помощи собрали в Химках

С 4 по 17 августа в Химках проходит акция «Доброе дело», к сбору гуманитарной помощи уже присоединились сотни неравнодушных, общий вес переданных вещей превысил 350 килограммов. Все пункты работают ежедневно с 9:00 до 18:00.

Цель акции — сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей приграничных районов. С первых дней инициативу поддержали депутаты, предприниматели и активные жители округа. Среди участников — депутаты Валентин Герасимов, Алексей Федоров, Надежда Смирнова и другие.

«18 августа вся собранная гуманитарная помощь будет доставлена в распределительный центр в Одинцово. Сбор продолжается. Каждый может принять участие и принести помощь в пункт приема», — сказала Надежда Смирнова.

Основной пункт сбора работает по адресу: ул. 9 Мая, дом № 18Б (Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»), с 9:00 до 18:00.

Принимаются: медикаменты, теплая одежда и обувь, средства личной гигиены, продукты длительного хранения, снаряжение и бытовые принадлежности, школьные товары.

«Призываю всех не оставаться равнодушными и поддержать акцию — каждая помощь важна для наших военнослужащих и жителей приграничных районов», — сказала депутат Юлия Мамай.

Дополнительно в округе открыты еще семь точек сбора по адресам: деревня Брехово, дом № 72, улица Совхозная, дом № 4, улица Московская, дом № 21, Юбилейный проспект, дом № 33/2, подъезд № 3, поселок Лунево, строение 26, кабинет 13, микрорайон Подрезково, улица Центральная, дом № 1а и микрорайон Сходня, улица 7-й Гвардейской дивизии, дом № 21.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что подобные акции отражают гражданскую ответственность и заботу о нуждающихся. По его словам, каждый собранный килограмм становится важным вкладом в общее дело и выражением солидарности.