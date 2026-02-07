Волонтерский «Корги-отряд „Маруся и друзья“ совместно с Межрегиональной общественной организацией „Кремль“ в ближайшее время направятся в ряд городов Донбасса. Поездка приурочена к годовщине создания местного филиала общественной организации „Донбасс“ и направлена на решение нескольких ключевых гуманитарных задач.

Одна из главных целей миссии — доставка и вручение игрушек, собранных в ходе благотворительной акции «Подари игрушку ребенку Донбасса». В регион уже отправляется большая партия подарков, включающая порядка 300 плюшевых корги, которых прислали жители из разных городов России. К акции активно присоединяются и публичные лица: 6 февраля 2026 года свой подарок передал сенатор от Алтая, известный общественный деятель Амыр Сергеевич Аргамаков. «Количество людей, которые присоединяются, с каждым днем растет. Это хорошая история, там много детей. И дарить им добро и тепло — это очень важно и нужно в таких непростых условиях», — отметили организаторы.

Делегация также сосредоточится на адресной поддержке семей погибших военнослужащих. Важным элементом поездки станет укрепление шефских связей. Администрация Лосино-Петровского городского округа совместно с организацией «Кремль», Корги-отрядом и Ассоциацией ветеранов СВО Московской области берет шефство над Первым добровольческим штурмовым корпусом Министерства обороны.

Это решение, по словам организаторов, носит символический характер: начальником штаба корпуса является генерал Андрей Хоптяр, выпускник Кремлевского училища. Вместе с одним из основателей организации «Кремль» Леонидом Киселевым они были курсантами прославленного военного вуза, а сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

Основная цель всей миссии — оказание конкретной, практической помощи жителям Донбасса, и в первую очередь — детям, находящимся в сложных жизненных условиях.