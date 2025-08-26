Более 300 человек приняли участие в областном патриотическом турнире в Дмитрове

Военно-патриотические состязания «Тропа Боевого братства» провели в деревне Василево под Дмитровом. Участниками стали активисты из разных муниципалитетов Московской области.

За победу поборолись как ветераны, так и молодежь. Всего участие приняла 21 команда.

Сборным предстояло преодолеть 27 испытаний. Это марш-броски, огневая и тактическая подготовка.

Победителем среди мужских команд стал военно-патриотический клуб «Русич» из Дмитрова. Лучшей среди женских сборных оказалась волонтерская рота Дмитровского «Боевого братства».

Почетными гостями турнира стали два Героя Российской Федерации, отец и сын: полковник, парашютист-испытатель Игорь Тарелкин и летчик-космонавт, доброволец СВО Евгений Тарелкин. Также современную и историческую технику продемонстрировал мотоклуб «Ночные волки».

Кроме того, поисковый отряд «Русич» представил полевой музей артефактов Великой Отечественной войны, а организация «Дмитров нашим» — экспонаты из зоны СВО. На площадке также работали интерактивные фотозоны, полевая кухня с солдатской кашей и полевой храм.

Помогли организовать состязания сотрудники «Службы благоустройства „Рогачево“», представители местного благочиния, инструктора организации «Северный Рубеж», ветераны Дмитровского «Боевого братства» и представители двух местных воинских частей.

«Проведение таких турниров имеет фундаментальное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления связей между поколениями и прямой поддержки участников специальной военной операции. Это наглядная демонстрация того, что весь народ единой душой с теми, кто защищает рубежи России», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.