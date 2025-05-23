Более 30 жителей Химок стали членами Ассоциации ветеранов СВО

Работа химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО стартовала в марте после заключения соглашения о взаимодействии между администрацией округа и Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Документ определяет направления сотрудничества: медицинская и психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, поддержка семей бойцов.

С момента начала деятельности в Ассоциацию вступили более 30 участников. За два месяца они приняли участие в 30 патриотических мероприятиях, включая встречи в рамках проекта «Успех V единстве поколений» и «Диалог с героями».

«Главная цель работы Ассоциации — оказание комплексной поддержки своим членам», — подчеркнули представители организации.

Уже шесть человек с начала работы отделения нашли новую работу: они трудоустроены в НПО «Энергомаш» и Росгвардии. Среди них — специалисты рабочих профессий и сотрудники договорного отдела.

Содействие в решении задач Ассоциации оказывают предприятия Химок: НПО имени Лавочкина, МКБ «Искра», «МГМ Логистик», «Дев Медикал» и НПО «Энергомаш». Компании не только помогают семьям участников, но и участвуют в патриотических инициативах, отправляют гуманитарную помощь.

Ассоциация ветеранов СВО сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и комитетом семей воинов Отечества. В апреле было подписано соглашение о взаимодействии с «Боевым братством». Оно предусматривает совместные проекты в сфере поддержки бойцов и патриотического воспитания.

Принять участие в работе организации могут все участники СВО. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте участниксво.рф. Также следить за деятельностью отделения можно в Telegram: @veteransvokhimki и «ВКонтакте»: vk.com/club229894562.