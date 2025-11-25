Более 28 тысяч жителей Запорожской области остались без света
Удар ВСУ повредил один из ключевых объектов энергетики в Запорожской области
Удары украинских боевиков по инфраструктуре на северо-западе Запорожской области привели к повреждениям части оборудования. Без света остались свыше 28 абонентов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
За период с 23 по 24 ноября, по его словам, зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики.
«В ночь на 25 ноября из-за ударов противника поврежден один из ключевых объектов электроснабжения. В результате более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения», — сказал Балицкий.
Он отметил, что восстановительные бригады уже работают на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных территориях еще сохраняется высокая дроновая активность.
Перебои с энергоснабжением в Запорожской области также возникали 15 ноября, когда из-за атак врага без света остались более 40 тысяч человек.