Более 28 тысяч жителей Запорожской области остались без света

Удар ВСУ повредил один из ключевых объектов энергетики в Запорожской области

Удары украинских боевиков по инфраструктуре на северо-западе Запорожской области привели к повреждениям части оборудования. Без света остались свыше 28 абонентов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

За период с 23 по 24 ноября, по его словам, зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики.

«В ночь на 25 ноября из-за ударов противника поврежден один из ключевых объектов электроснабжения. В результате более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения», — сказал Балицкий.

Он отметил, что восстановительные бригады уже работают на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных территориях еще сохраняется высокая дроновая активность.

Перебои с энергоснабжением в Запорожской области также возникали 15 ноября, когда из-за атак врага без света остались более 40 тысяч человек.