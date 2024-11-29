Более 250 окопных свечей передали волонтеры из Волоколамска для бойцов СВО

В селе Болычево продолжается инициатива по изготовлению окопных свечей для бойцов специальной военной операции. На днях было упаковано и отправлено еще 260 свечей.

В этом году волонтеры уже передали 600, а в прошлом более 1,5 тысячи свечей. Эта инициатива объединила не только жителей Болычево. Как рассказала библиотекарь Наталья Пискунова, активное участие в создании свечей принимают пять-шесть пенсионерок из местного читательского клуба «В кругу друзей». Они ежедневно трудятся над изготовлением свечей, но для этого нужны материалы: металлические банки, картон и парафин. Банки собирают школьники и сотрудники санатория Росгвардии «Федосьино», расположенного неподалеку. Парафин иногда передают в больших кусках, которые местные мужчины распиливают на мелкие части, чтобы их можно было растопить на электроплите. Финансовую поддержку оказывают неравнодушные жители, а также Фёдор Александрович Степанов, которого здесь называют главным подмосковным старостой.

Благодаря усилиям многих людей эта работа стала настоящим примером солидарности и поддержки защитников Родины. Наталья Николаевна Пискунова приглашает всех желающих присоединиться к этой инициативе. Связаться с ней можно по телефону: 8 925 147 87 05.

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