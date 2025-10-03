Более 200 тонн гумпомощи для военных собрали в Богородском округе с начала СВО

С начала специальной военной операции жители Богородского округа активно помогают защитникам, отправляя гуманитарные грузы. На данный момент было передано более 200 тонн необходимых вещей, включая медикаменты, средства защиты и обогреватели.

Недавно осуществили очередную отправку, в которой волонтеры собрали товары по запросам военнослужащих.

Кроме того, активисты из округа вяжут теплые вещи, шьют маскхалаты и делают окопные свечи, создавая посылки с домашними заготовками и письмами поддержки для бойцов. Эта работа подчеркивает единство и солидарность сообщества.

Не забывают и о семьях защитников. Богородский округ стал одним из первых в Подмосковье, кто освободил участников от платы за детский сад и земельного налога.

В Ногинске открылся Центр поддержки, который предлагает помощь в социальных, психологических и бытовых вопросах, что значительно облегчает жизнь семьям военнослужащих.