Более 200 окопных свечей отправили в зону СВО из Балашихи

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые», который функционирует на базе Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе, обратился боец специальной военной операции. Иван просил помочь организовать сбор и доставку гуманитарного груза.

Фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» под руководством депутата Балашихи Сергея Чуракова, вместе с участницами клуба «Активное долголетие», откликнулись на этот запрос и начали формировать новую партию гуманитарной помощи.

Серебряные волонтеры с первых дней специальной военной операции активно помогают нашим защитникам. Они регулярно участвуют в сборе гуманитарных грузов для отправки в зону СВО, а также изготавливают блиндажные свечи, вяжут носки, шапки и нашлемники. Участие в этих благородных делах не только поддерживает бойцов, но и способствует созданию атмосферы единства и взаимопомощи среди граждан старшего поколения. За полгода совместной работы волонтеры изготовили более 4,5 тысячи свечей.

«Мы организовали мастер-класс по производству блиндажных горелок для новых участников, которые присоединились к нашей инициативе. В работе использовались чистые жестяные банки, картон и пищевой парафин, которые передали жители Балашихи», — поделилась заместитель исполнительного секретаря партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

В этот раз волонтеры залили 200 свечей, а также в новый гуманитарный груз войдут автомобильные запчасти и расходные материалы. Такие усилия помогают не только бойцам, но и укрепляют связь между поколениями и сплачивают сообщество вокруг общей цели.