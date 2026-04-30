Более 20 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Подольска
Фуру с надписью «Подольск помогает» загружали возле концертного зала администрации городского округа. Очередная масштабная партия гуманитарной помощи была передана при поддержке Военно-следственного комитета.
В состав груза вошли генераторы, тепловизионные прицелы, дроны, электрические настенные котлы, аккумуляторы, рации, приемники и другая нужная техника. В этот раз глава Подольска Григорий Артамонов доставит груз на передовую лично. Кроме основной отгрузки, были также и адресные, руководитель муниципалитета предложил помочь в доставке отдельных посылок.
Средства передвижения играют значимую роль в зоне проведения специальной военной операции. При поддержке местной фракции «Единая Россия» для бойцов приобрели автомобиль УАЗ. За ним приехала жена участника СВО, председатель комитета семей воинов Отечества и многодетная мать Светлана Мясина.
«Так как проходимость дорог там плохая, УАЗ самая востребованная машина на текущий момент, чтобы ребята на передовую смогли своевременно доставлять боеприпасы, провизию, чтобы наши штурмовики ни в чем не нуждались, не голодали, всегда были обеспечены», — рассказала супруга участника СВО.
Свыше 20 тонн гуманитарной помощи уже в ближайшее время доставят на разные направления проведения спецоперации.