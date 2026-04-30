Более 20 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Подольска

Фуру с надписью «Подольск помогает» загружали возле концертного зала администрации городского округа. Очередная масштабная партия гуманитарной помощи была передана при поддержке Военно-следственного комитета.

В состав груза вошли генераторы, тепловизионные прицелы, дроны, электрические настенные котлы, аккумуляторы, рации, приемники и другая нужная техника. В этот раз глава Подольска Григорий Артамонов доставит груз на передовую лично. Кроме основной отгрузки, были также и адресные, руководитель муниципалитета предложил помочь в доставке отдельных посылок.

Средства передвижения играют значимую роль в зоне проведения специальной военной операции. При поддержке местной фракции «Единая Россия» для бойцов приобрели автомобиль УАЗ. За ним приехала жена участника СВО, председатель комитета семей воинов Отечества и многодетная мать Светлана Мясина.