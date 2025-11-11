Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Серпухова в зону СВО

Неравнодушные жители Серпухова собрали более 20 тонн гуманитарной помощи. Военнослужащим отправят шины для техники, маскировочные сети, теплую одежду, продукты питания и средства гигиены.

Сбор инициировала волонтерская группа «Застава жизни», основанная ветеранами пограничных войск. В мероприятии приняли участие образовательные и социальные учреждения, общественные объединения, Серпуховское благочиние и неравнодушные жители.

«Благодарю волонтеров группы „Застава жизни“, ветеранов пограничных войск и всех неравнодушных жителей нашего округа за поддержку участников СВО. Такая помощь очень важна и показывает сплоченность нашей общественности в сложных условиях» — поблагодарил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

В составе волонтеров был и Александр Яковлев — военнослужащий, который в январе добровольно ушел защищать Родину, а во время отпуска помогал с погрузкой и организацией доставки гуманитарной помощи.

Отметим, ветераны пограничных войск регулярно помогают бойцам на всех направлениях — от Белгородской области до Херсонского направления.