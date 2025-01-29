Более 20 мероприятий для семей бойцов СВО провели в Солнечногорске с начала года

Члены фракции «Единая Россия» провели 24 мероприятия в помощь участникам специальной военной операции и их семьям в Солнечногорске с начала 2025 года. Итоги работы за январь они подвели на заседании фракции в Совете депутатов округа.

Среди значимых инициатив — регулярная отправка гуманитарной помощи, а также встречи с военнослужащими, включая единый день приема для участников специальной военной операции и их семей. В рамках этих встреч предоставлялись юридические консультации и информация о льготах и выплатах. Например, один из бойцов из Солнечногорска получил поддержку для открытия собственного бизнеса.

«Продолжаем поддержку, чтобы ни одна семья не осталась без внимания», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На заседании депутату Андрею Дорошенко было вручено благодарственное письмо от Комитета семей воинов городского округа Солнечногорск за его помощь в организации поездки в Большой Московский цирк для детей участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями.