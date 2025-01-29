Более 20 мероприятий для семей бойцов СВО провели в Солнечногорске с начала года
Члены фракции «Единая Россия» провели 24 мероприятия в помощь участникам специальной военной операции и их семьям в Солнечногорске с начала 2025 года. Итоги работы за январь они подвели на заседании фракции в Совете депутатов округа.
Среди значимых инициатив — регулярная отправка гуманитарной помощи, а также встречи с военнослужащими, включая единый день приема для участников специальной военной операции и их семей. В рамках этих встреч предоставлялись юридические консультации и информация о льготах и выплатах. Например, один из бойцов из Солнечногорска получил поддержку для открытия собственного бизнеса.
«Продолжаем поддержку, чтобы ни одна семья не осталась без внимания», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
На заседании депутату Андрею Дорошенко было вручено благодарственное письмо от Комитета семей воинов городского округа Солнечногорск за его помощь в организации поездки в Большой Московский цирк для детей участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями.
Члены фракции также уделили особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, поздравив их с годовщиной освобождения Московской области от фашистских захватчиков и с полным снятием блокады Ленинграда.
В целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к истории страны единороссы активно участвовали в проведении уроков мужества, на которых школьникам Солнечногорска рассказывали о подвигах выдающихся земляков.
Кроме того, депутаты обсудили планы работы и важные проекты, поддержав «Инициативное бюджетирование». Впервые от Солнечногорска на голосование на портале «Добродел» представлены 17 проектов, предложенных жителями. Среди них — ремонт школ, благоустройство детских и спортивных площадок, оснащение оборудованием образовательных учреждений и домов культуры и многое другое. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы. Голосование продлится до 9 февраля.