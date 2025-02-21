Более 20 машин с ручным управлением вручили ветеранам СВО в Истре

Двадцать две современные машины с ручным управлением привезли в Падиково под Истрой. Ключи от этих автомобилей Фонд «Защитники Отечества» вручил ветеранам СВО из Москвы, Подмосковья, Тульской и Смоленской областей.

Ветеран СВО Игорь Какушкин мечтал вернуться за руль. Больше года назад мужчина получил тяжелое ранение. После проходил долгую реабилитацию. Врачи помогли восстановиться и теперь мужчина буквально заново учится ходить. После церемонии вручения бойцам провели экскурсию по экспозициям музея Падиково. Здесь более полусотни танков и самоходных установок, десятки пушек, автомобилей и мотоциклов, более 700 единиц огнестрельного и холодного оружия, фотографии, документы, награды и комплекты униформы.

Также в Подмосковье оказывается большая поддержка ветеранам и их семьям: помощь с документами, реабилитация, протезирование, обустройство квартир и многое другое. Еще до конца этого года планируется передать ветеранам 500 машин.